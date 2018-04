Sorpreso dalle telecamere mentre abbandona i rifiuti, scatta la multa

Non si fermano i controlli della polizia municipale contro chi abbandona illegalmente i rifiuti in strada. Nelle ultime ore - fanno sapere dall'amministrazione - è stato individuato un agrigentino che a bordo di una moto Ape, ha depositato due sacchi di spazzatura nella zona di via Petrarca nei pressi di un'area verde. Il trasgressore, ripreso da una videocamera e individuato attraverso alcuni dettagli del suo veicolo, dovrà pagare una somma pari a 600 euro.