Pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti, ennesima multa a "lanciatore seriale"

Continua la lotta senza tregua da parte dell'amministrazione comunale, contro chi abbandona per strada i rifiuti. La polizia municipale di Agrigento, guidata dal comandante Gaetano Di Giovanni, dopo un appostamento, vedendo un veicolo a tre ruote con il cassone ricolmo di rifiuti, ha deciso di seguirlo. Nel tardo pomeriggio di ieri, il conducente è stato sorpreso ad abbandonare rifiuti in via delle Egadi, a Monserrato. Per lui è scattata una multa di 600 euro.