"Sorpreso a rubare cavi di rame dai pozzetti dell'Enel", convalidato arresto

"I cavi erano già a terra, non ho staccato niente e peraltro non avevo nessun mezzo su cui caricare". La giustificazione di Salvatore Avarello, 43 anni, di Favara, arrestato l'altro ieri dai carabinieri per furto aggravato, non ha convinto il gip Alfonso Malato che ha convalidato il provvedimento della polizia e disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora ad Agrigento.

Avarello, difeso dall'avvocato Fabio Inglima Modica, è stato sorpreso dagli agenti della sezione "Volanti" dopo avere staccato dai cavi di rane dai pozzetti Enel di Fontanelle.