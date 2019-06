Sorpresi a rubare infissi in una scuola, assolti per "tenuità del fatto"

Assolti per "tenuità del fatto": con questa formula, il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Antonio Genna, ha scagionato due imputati - Salvatore Avarello di 44 anni e Luca Chiera, calabrese, di 36 anni – arrestati dalla polizia lo scorso 10 dicembre dopo avere sradicato e rubato infissi d’alluminio dall’ormai ex Ipia di via Piersanti Mattarella nella zona di Agrigento bassa.

Ai due imputati, difesi dagli avvocati Fabio Inglima Modica e Daniele Re, subito dopo l’interrogatorio di convalida, era stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana. Il pubblico ministero Roberto Gambina, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a due mesi di reclusione.