"Sorpresi a rubare infissi all'Ipia", due condanne per direttissima

Otto mesi di reclusione per i favaresi Salvatore Avarello, 43 anni e Gioacchino Ripellino, 50 anni, arrestati dalla polizia il 10 gennaio dopo essere stati sorpresi a rubare infissi all'istituto "Enrico Fermi" di contrada Calcarelle. Sono stati inflitti dal giudice monocratico Agata Anna Genna al termine del processo per direttissima.

Per Avarello si era trattato peraltro del secondo arresto a distanza di pochissimi giorni. Il 6 gennaio venne sorpreso – secondo la ricostruzione fornita allora dagli investigatori - a rubare cavi di rame dai pozzetti dell’Enel sistemati in piazza Primavera a Fontanelle.

"Sorpresi a rubare ferro all'Ipia", convalidati i due arresti

All'udienza precedente, comparsi davanti al giudice Agata Anna Genna, i difensori - gli avvocati Fabio Inglima Modica e Maria Santangelo - aveva formalizzato la strategia difensiva del giudizio abbreviato. Il pubblico ministero Antonella Carrozzieri, in seguito, aveva chiesto la condanna a 8 mesi per Avarello e a 4 mesi per Ripellino. La differenza era stata motivata con la circostanza che Avarello ha diversi precedenti contrariamente a Ripellino. Il giudice ha, invece, equiparato la pena che è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato.