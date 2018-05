Sono in arrivo 400 mila euro, i netturbini tornano al lavoro per il Giro d'Italia

Non ha ancora accettato le dimissioni dell'assessore all'Ecologia Salvatore Baiamonte. E, al momento, non intende farlo. Ida Carmina, sa perfettamente e non ne fa mistero, quanto Baiamonte si sia fino ad ora speso, non risparmiandosi mai ed essendo sempre presente. "Intendo parlare con lui e capire le motivazioni - ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, - . Se non ce la fa più davvero è inutile insistere, ma se è per l'emergenza rifiuti e la mobilitazione dei netturbini non deve dimettersi. E', del resto, tutto rientrato".

Stamani c'è stato un vertice in Prefettura. Le rappresentanze sindacali degli operatori ecologici hanno revocato lo sciopero già proclamato per il 16 maggio, così come lo stato di agitazione. "Grazie all'intermediazione del prefetto Dario Caputo - ha spiegato il sindaco Ida Carmina - i lavoratori hanno revocato lo sciopero e lo stato di agitazione, garantiranno il servizio e Porto Empedocle si presenterà al meglio in occasione della tappa del Giro d'Italia".

"Abbiamo avuto contezza del fatto che sono in arrivo i soldi del ministero. Quanto prima, appena i fondi saranno in cassa, storneremo 400 mila euro alle imprese che potranno così pagare due mensilità agli operatori ecologici - ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle. E' vero il Comune di Porto Empedocle è un Municipio in dissesto finanziario, ma è un ente che da gennaio ad ora ha pagato circa un milione di euro. Se non ci fossero stati arretrati, vi sarebbe stata una corrispondenza fra fatture e stipendi".

Ida Carmina, nelle prossime ore, verosimilmente, incontrerà l'assessore Salvatore Baiamonte. Soltanto dopo avergli parlato, deciderà se accettare o meno le dimissioni.