Sonde alla ricerca di cavità nel centro storico, spuntano anche ossa umane

Tecnici stanno setacciando il centro storico di Agrigento con sonde elettriche, per scoprire cavità sotterranee che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Nel corso delle attività d'indagine - si legge sul quotidiano La Sicilia - sono state rinvenute anche tracce di antiche sepolture.

Le ricerche sono condotte da una ditta, la Tecnic Srl, che sta lavorando seguendo un progetto redatto dal Genio civile di Agrigento e finanziato dalla Regione, finalizzato ad una serie di indagini strumentali e tecniche di aree potenzialmente interessate dalla presenza di cavità. Le zone interessate dalle ricerche sono via Neve, piano Palillo, l'area dei campetti di San Michele e via Sant'Alfonso. Tutte zone del centro storico dove si sono verificati abbassamenti del livello del piano stradale.

Nel corso di un intervento in piano San Michele, i carotaggi hanno portato alla luce alcune tracce di ossa umane. Per gli archeologi in quell'area sorgeva una chiesa e dunque, verosimilmente, si tratterebbe delle ossa che si trovano nella cripta dell'antica chiesa.