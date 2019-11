Ha erogato prestazione extrabudget: Asp pagherà 140mila euro a laboratorio

Extabudget per prestazioni sanitarie da parte di un laboratorio d'analisi, l'Asp fa un passo indietro e riconosce legittime spese per oltre 140mila euro. I fatti: il laboratorio Alrc di Agrigento ha realizzato nell’anno 2018 un extra budget appunto superiore alle 140mila euro, erogando cioè prestazioni eccedenti rispetto al budget assegnato dall'Asp. Questa, nel luglio scorso, ha disposto di "congelare" le somme spettanti al suddetto laboratorio, "nelle more della risoluzione di una problematica collegata al recupero di somme asseritamente dovute – a diverso titolo – dal medesimo laboratorio".

Il laboratorio ha quindi fatto ricorso alle vie legali attraverso gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia: questo ricorso è già bastato a spingere l'azienda sanitaria, con apposita delibera, a modificare il precedente provvedimento e a disporre l’immediata liquidazione delle somme dovute.