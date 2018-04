Il Solisti del Toscanini partecipano alla "Messa Rock" al Verdura di Palermo

“I Solisti del Toscanini" andranno in scena al Teatro di Verdura di Palermo, nell'ambito della stagione estiva Ufficiale presentata oggi dal sindaco Leoluca Orlando a Palazzo delle Aquile. Appuntamento il 27 luglio, quando docenti e studenti dell'istituto saranno i protagonisti della "Messa Rock" di Bernstein, imponente opera che sarà eseguita per la prima volta in Sicilia in una coproduzione tra l'Istituto Toscanini e la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con un nuovo concept del compositore e direttore d'orchestra Gaetano Randazzo.

In occasione del centesimo anniversario della nascita del grande compositore e direttore d’orchestra statunitense Leonard Bernstein e nell'ambito delle manifestazioni per Palermo città della Cultura 2018, sarà realizzata la "Rock Mass" per orchestra sinfonica, rock band, coro di voci bianche, solisti di blues, rock singer, jazz singer e cantanti lirici.

L'evento vedrà impegnati sul palco più di 160 musicisti tra il coro e l’Orchestra Sinfonica Giovanile Siciliana, e i solisti dell'istituto superiore di studi musicali "Arturo Toscanini" di Ribera, in una nuova edizione della "Messa Rock" elaborata appositamente per l'occasione dal compositore e direttore d'orchestra Gaetano Randazzo. Il progetto è una coproduzione fra la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e l'Istituto Toscanini.

"Questa importante coproduzione - afferma il direttore Mariangela Longo - è l'avvio di un'altra prestigiosa collaborazione, quella con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Ente sinfonico di grande spessore e tradizione. Con il Sovrintendente Giorgio Pace ci siamo intesi subito perfettamente con il comune intento di sostenere e produrre i giovani talenti in uno dei Teatri più suggestivi della Sicilia, grazie anche alla preziosa collaborazione e disponibilità del Comune di Palermo che sostiene la cultura a 360 gradi".