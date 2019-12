Natale e solidarietà, Rotary e Rotaract in pediatria distribuiscono doni ai degenti

I Rotary club Agrigento, Aragona Colli Sicani e Bivona e il Rotaract club Agrigento, presieduto da Giorgia Contino, hanno dedicato una mattinata ai bambini ricoverati nel reparto pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I tre club Rotary della zona Akragas hanno fatto dono al reparto di tre culle pediatriche.

I giovani del Rotaract Agrigento hanno animato la mattinata dei bambini con la presenza graditissima di Topolino e Minnie che hanno distribuito regali appositamente realizzati dai soci del club per l’occasione. L’iniziativa del Rotaract Agrigento prende il titolo di “RotaChristmas” che, come spiega la presidente Giorgia Contino, rientra tra i progetti principali del club che hanno come obiettivo quello di dedicare le attività di service alle categorie sociali che abbisognano di un sorriso oltre che di un aiuto economico.