Srr, i Comuni hanno creato un buco da 2 milioni e mezzo di euro

Nel bilancio della Srr rifiuti Agrigento Est, quello che unisce i comuni degli ex ambiti Gesa e Dedalo, c’è un “buco” da oltre due milioni e mezzo di euro e a crearlo sono stati i sindaci.

Molti municipi, infatti, non hanno mai pagato, o comunque tardano a pagare, le somme che dovrebbero versare come quota sociale di partecipazione alle spese dell'ente. Così dopo reiterati appelli alla collaborazione e al pagamento delle somme, la Srr ha firmato i primi decreti ingiuntivi per recuperare importanti importi dai comuni più riottosi. Tra i maggiori debitori nei confronti della Srr troviamo Licata, rispetto alla quale la società vanta un credito di oltre un milione e mezzo di euro. Tra gli altri poi Porto Empedocle e Lampedusa.