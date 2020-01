Cresce la spesa per la giunta comunale: stanziati oltre 36mila euro in più

Lo stanziamento non è poi così elevato, ma ha comunque colpito già la fantasia e l'attenzione di molti, tra i componenti dell'opposizione consiliare.

Nei giorni scorsi il dirigente finanziario del Comune di Agrigento ha infatti stanziato oltre 35mila euro per rimpinguare il fondo destinato alle indennità degli assessori e del sindaco, al fine di rispondere ad una maggior necessità economica. Siamo chiari, non c'entrano le nuove nomine in Giunta (dato che tutto è stato realizzato a saldi invariati) ma, a quanto pare, tutto dipende dal pensionamento di uno degli assessori, che si è congedato dall'ente pubblico per il quale lavorava. Questo perché, dicono le regole, fintanto che sei un dipendente pubblico - e se non vai in aspettativa - non puoi ottenere più del 50% dell'indennità spettante secondo i parametri di legge (che sono tetti massimi che possono essere ribassati per volontà dei diretti interessati, ovviamente). Ma se non hai più un lavoro presso la pubblica amministrazione la regola non vale e quindi, salvo rinunce volontarie, lo stipendio da assessore spetta tutto per intero.

Non è comunque l'unico aumento "regolarizzato" per lo scorso anno: gli uffici hanno infatti stanziato oltre 5.700 euro per un anno di rimborsi spettanti agli assessori e al sindaco per spese di viaggio rendicontate.