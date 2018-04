Con l'imposta di soggiorno si finanzia la festa di San Calò

Tredici mila euro. E' grazie ai fondi derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno che sono stati impegnati, e con largo anticipo, i soldi per i festeggiamenti in onore di San Calogero che, quest'anno, andranno dal primo all'otto luglio. Fondi che verranno utilizzati per l'illuminazione artistica delle vie della città, per i giochi pirotecnici, per la banda musicale e per i "tammurinara". A stabilire l'impegno di spesa sono stati i dirigenti di palazzo dei Giganti.

Ancora è presto, naturalmente, ma quest'anno pare che si voglia realizzare una vera e propria promozione turistica dell'evento. Del resto proprio questo impone l'utilizzo del gettito derivante dall'imposta di soggiorno.