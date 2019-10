"Soldi entro 10 giorni": dopo le promesse i dipendenti Sal e Ata tornano al lavoro

“Entro i prossimi 10 giorni, i dipendenti delle due aziende di autobus Sal e Ata riceveranno le spettanze arretrate”. Questo, in sintesi, è l’impegno assunto dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone che ha rassicurato i lavoratori in sciopero da 13 giorni per i mancati pagamenti di tre mensilità di stipendio più la quattordicesima. In mattinata, autisti e altro personale delle due aziende del gruppo Licata, hanno incontrato i titolari delle autolinee e da domani riprenderanno regolarmente le corse degli autobus nelle località servite dagli stessi, comprese quelle per gli aeroporti di Palermo e Comiso.

“Lo abbiamo fatto – dicono gli stessi lavoratori – per spirito di abnegazione e nel rispetto dei viaggiatori, ma se gli impegni assunti non verranno rispettati, saremo pronti a nuove azioni di protesta”.