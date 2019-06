Rischio stop dei lavori su 640 e 189, Sodano: "Siamo al lavoro, niente strumentalizzazioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle siciliani sono in questo momento al lavoro per fornire la migliore soluzione risolutiva allo sblocco dell’Agrigento-Caltanissetta e dell’Agrigento-Palermo, attraverso un maggiore controllo e l’istituzione del fondo salva-imprese.

Chiedo ai politici locali e alla stessa Cmc di non strumentalizzare le vicende che riguardano le Ss 640 e 189. Queste opere cominciano 20 anni fa e hanno visto fino a ora rallentamenti continui, disservizi, fallimenti, sprechi di denaro pubblico e inefficienze, con il totale silenzio assenso della politica siciliana. In un paese normale sarebbero state consegnate in 5 anni.

Serve coesione e compattezza invece di ulteriori sterili tentativi di farsi campagna elettorale sfruttando le difficoltà legate a situazioni vergognose ereditate da quegli stessi che oggi hanno il coraggio di puntare il dito contro questo Governo.