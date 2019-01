Raccolta differenziata, benedetti i mezzi della società in house Rar

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Ieri si è svolta la cerimonia di benedizione davanti al Palazzo di città, del nuovo parco mezzi della Rar, società in house per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Ravanusa. Alla presenza del presidente del Consiglio Vito Ciotta e di numerosi consiglieri comunali, dipendenti della Rar, delle forze dell’ordine e delle scolaresche elementare e Liceo hanno preso la parola il presidente della Rar Giovanni Montana ringraziando tutti e il sindaco Carmelo D’Angelo. Il piacere di partecipare alla benedizione dei nuovi mezzi con i dipendenti della Rar, gli alunni della scuola primaria Don Bosco e quelli del liceo Saetta e Livatino. È un risultato che condivido orgogliosamente con i miei concittadini. Un affettuoso ringraziamento anche a padre Capobianco per la cortese disponibilità e per l’affetto. Questa è la Ravanusa che và avanti".

Queste le parole del sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo e de presidente della Rar, Ravanusa ambiente e risorse, Giovanni Montana.