"Differenziare è chic", agrigentini scatenati sui social contro il sindaco Firetto

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, elogia il boom di visite nella Valle dei Templi. Ricordando, anche, il traguardo raggiunto a maggio con la raccolta differenziata.

Il sindaco, ha pubblicato il “report” sulla sua pagina Facebook, se non fosse che gli agrigentini hanno poco gradito. La pagina social nel giro di pochi minuti è stata presa d’assalto: “La situazione di Agrigento è pietosa e qualcuno parla di chic?”.

Gli agrigentini sono delusi e arrabbiati, per le condizioni igienico sanitarie della città: “I turisti che arriveranno quest’anno, non verranno più”. Il primo cittadino ha voluto anche rispondere a qualche commento: “Se gli operatori non li costringiamo a raccattare sacchetti sparsi frutto della barbarie avranno più tempo a scerbare e spazzare. Poi sono il primo a dire che la ditta deve fare molto meglio”. Agrigento vive giorni difficili, i rifiuti sono davvero ovunque.