Soccorre una pensionata di 80 anni e resta ferito: poliziotto in ospedale

Ottantenne cade in casa, dove vive da sola, e non riesce più a rialzarsi. Grazie al fatto che aveva in tasca il cellulare, l’anziana, domenica mattina, è riuscita a comporre il 113 e a chiedere aiuto. In una manciata di minuti, in via Dante si sono precipitati i poliziotti della sezione “Volanti”.

E proprio un sovrintendente – durante il soccorso prestato alla pensionata – è caduto dalla scala collocata dai vigili del fuoco e ha riportato una frattura multipla ad una gamba. Il poliziotto è finito, praticamente assieme alla pensionata, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’ottantenne, che avrebbe avuto un malore, non è in pericolo di vita. Il poliziotto dovrà invece subire un delicato intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Polizia e pompieri sono riusciti a raggiungere l’appartamento della donna, al primo piano di una palazzina, utilizzando l’autoscala dei pompieri. Durante il soccorso della donna, il sovrintendente è caduto ed è rimasto ferito.