Giovani sniffano cocaina in pieno centro, residenti pronti ad un esposto

Si sniffa cocaina in pieno centro cittadino. I residenti della via Atenea annunciano un esposto. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, gli abitanti della zona hanno visto persone che sniffavano cocaina.

“Uno dei ragazzi - si legge su La Sicilia - presumibilmente magrebino, arrotolava una banconota, mentre un altro h disposto la cocaina sul cellulare. Poi hanno sniffato”. La scena è avvenuta in pieno centro città, in nella piazza compresa tra la via Pirandello ed il vicolo San Pietro. Le famiglie che abitano in zona sono stanche e sfinite.