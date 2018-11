Si sbriciola il costone e i detriti finiscono in strada: evacuate 2 famiglie

La pioggia, degli scorsi giorni, è stata tanta. Vecchi immobili e costoni si sono, di fatto, "appesantiti". Una porzione di costone, a Siculiana, non ce l'ha fatta a resistere e la massa dei detriti, nella serata di lunedì, è collassata su via Principe di Piemonte. Due le famiglie che, in via precauzionale, sono state sgomberate.

Sul posto, per evitare rischi, hanno lavorato per ore – chiudendo anche la strada - i carabinieri, i vigili del fuoco, la Protezione civile e i vigili urbani. I pompieri, ieri, per tutto il giorno, sono intervenuti – in tutta la provincia – per distacchi di calcinacci o cornicioni o per alberi che rischiavano di abbattersi al suolo.