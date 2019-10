Lo skipper Andrea Barbera "naviga" verso San Leone, ecco quando arriverà

Ha navigato affrontando anche diverse difficoltà, adesso, lo skipper agrigentino è pronto a fare rotta verso casa. Il 18 settembre scorso è partita la regata Solo Around Sicily 2019, organizzata dal Club Nautico Punta Piccola ASD di Agrigento.

Andrea Barbera in questo evento ha previsto di effettuare la circumnavigazione della Sicilia a vela, a bordo di un catamarano di 5 metri non abitabile, al fine di promuovere la vela d’altura.

Dal 2020 questa regata verrà riproposta come un evento sportivo al fine di coinvolgere numerosi atleti tesserati Fiv. In pratica sarà possibile partecipare, a scelta, anche solo ad una o ad alcune delle tappe previste.

Andrea Barbera, famoso per le sue traversate, sta per completare questa impresa. Lungo il percorso attorno alla Sicilia il velista ha effettuato le seguenti tappe: Agrigento, Sciacca, Mazara, Marsala, San Vito Lo Capo, Palermo, Milazzo, Capo d'Orlando, Messina, Riposto, Catania, Augusta, Marzamemi, Pozzallo.

Stamane il navigatore solitario è partito all’alba da Pozzallo, pianificando di arrivare in giornata fino a Gela. Il suo arrivo ad Agrigento, previsto per martedì pomeriggio, avverrà presso la sede velica del Club Nautico Punta Piccola ASD, sita al lungomare Falcone Borsellino (piazzale ex eliporto).