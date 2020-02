Prima domenica del mese, siti culturali aperti per tutti

I siti culturali dell’Agrigentino, aprono le porte ai visitatori. Per la prima domenica del mese, come consueto, ingresso gratuito per tutte le bellezze della provincia e non solo.

Dalla Valle dei Templi, aperta dalle 8 e 30, fino a Sambuca di Sicilia. Non solo porte aperte anche alla casa Natale di Luigi Pirandello e tanti altri posti da scoprire.

Ecco l’elenco dei siti archeologici aperti con ingresso gratuito

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi,

dalle 8.30 alle 19.00, (ultimo ingresso 18.30);

- Museo Archeologico Regione "Pietro Griffo" ,

dalle 9.00 alle 13.30 (ultimo ingresso 13.00);

con evento collaterale:

Speciale laboratorio pieno di colori...

Dei saranno in maschera!

Laboratorio € 5,00

Alle ore 16.30

- Casa natale di Luigi Pirandello - Agrigento Caos,

dalle 9.00 alle 13.30 (ultimo ingresso 13.00);

- l’Area Archeologico ed Antiquarium di Eraclea Minoa,

dalle 9.00 alle 16.30 (ultimo ingresso 16.00);

- Monte Adranone, di Sambuca di Sicilia,

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso 12.30);

- Museo Archeologico Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia.

dalle ore 09.00 alle ore 14.00, (ultimo ingresso 13.30);