Siringhe abbandonate per strada, scoppia l'allarme alla Marina

Torna l'allarme siringhe per strada a Licata. L'ultimo rinvenimento - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - è stato fatto in cortile Laganà, a pochissimi metri dalla più nota via Donna Agnese. A segnalare la presenza di due siringhe è stato il componente del gruppo Licata Libera. Sono state fatte e inviate delle foto al vice sindaco Angelo Vincenti che, adesso, inoltrerà la segnalazione alla polizia municipale. Non è stato - stando sempre a quanto riporta il quotidiano - il primo "avvistamento" di siringhe nella zona della Marina.