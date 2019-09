Sir Rocco Forte sarà cittadino agrigentino: via libera dal Consiglio comunale

Alla fine il voto è arrivato: sir Rocco Forte, imprenditore inglese (ma di origini italiane) che da anni possiede uno dei resort di eccellenza in Sicilia e in Italia, il "Verdura Resort" sarà, se lo vorrà, cittadino agrigentino.

La proposta depositata dalla giunta risale praticamente ad un anno fa, ma finora il Consiglio comunale non era riuscito a renderla effettiva. Questo nonostante la stessa sia stata approvata per ben due volte dall'Aula: mancava infatti il numero previsto di consiglieri per questa tipologia di atti (è necessario ci siano due terzi dei presenti) e quindi le votazioni sono state nulle.

Un ritardo nell'approvazione del punto che ha spinto alcuni consiglieri comunali a chiedere il ritiro del punto. Lo stesso atto, del resto, era nato sotto una cattiva stella: la Giunta aveva infatti inizialmente pensato di concedere la cittadinanza senza tenere conto del passaggio necessario in Consiglio comunale ed essendo costretta a ripiegare sulla concessione di una menzione speciale. Rinviati, al momento, i voti sulla cittadinanza onoraria all'ex questore Maurizio Auriemma e al prefetto Dispenza.