Il sindaco sospende ferie e permessi, scoppia la polemica

È polemica a Ribera dopo l'annuncio del sindaco Carmelo Pace, di sospendere ferie e permessi, visto che il Comune, attualmente, non dispone del segretario generale e degli unici due dirigenti, dell’ufficio Tecnico e della Ragioneria, coinvolti in un incidente stradale e che dovranno rimanere per parecchio tempo fuori dai rispettivi uffici.

Sulla vicenda interviene Floriana Russo Introito, a capo della Funzione pubblica provinciale della Cisl. "Siamo veramente molto lieti - scrive in una nota - che lo stato di salute del sindaco e dei dirigenti del Comune di Ribera con cui ci confrontiamo annualmente, non sia a rischio, ma riteniamo che il sindaco Carmelo Pace sia veramente molto scosso da quanto accaduto e che si senta temporaneamente sovraccaricato da situazione emergenziale in cui versa l’ente, obbligare i lavoratori a non fruire delle ferie, che costituiscono un diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito dall'articolo 36 della Costituzione, significa sostenere che i dirigenti non servono e possono tranquillamente essere rimpiazzati da un numero maggiore di dipendenti in servizio".

"Così certamente non è – aggiunge la sindacalista - poiché differenti sono i compiti e le funzioni che la dirigenza ha rispetto al personale del comparto, motivo per cui ci pare assai pretestuoso e soprattutto inutile il 'diktat' del primo cittadino di non assicurare le ferie che hanno a loro volta la funzione di garantire, attraverso il riposo, il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Tanto più che, al loro ritorno, i dirigenti avranno veramente la necessità di recuperare il tempo perso e di ricominciare a mettere in moto la macchina amministrativa con ulteriore aggravio di compiti per il lavoratore, che sarà a quel punto già stremato da un’attività incessante".

La decisione di Pace non piace neanche all’all’opposizione in consiglio comunale. "Comprendiamo il momento di difficoltà – dice Fabio D’Azzo, consigliere di Forza Italia – ma non esiste un provvedimento di questo genere, scavalcando organi deputati alla contrattazione. E non c’è necessità anche guardando le cose nel concreto perché per l’ufficio Tecnico ha già affidato l’incarico a un dipendente, per la Ragioneria a breve rientrerà il dirigente e intanto può procedere alla nomina di un segretario comunale a scavalco o attingere dall’albo dei segretari. Siamo vicini all’amministrazione e comprendiamo il momento di difficoltà – conclude D’Azzo – ma non a provvedimenti senza alcuna giustificazione".