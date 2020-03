Covid-19, Silvio Cuffaro dona mascherine alla Penitenziaria e ai pompieri

Mascherine per gli agenti della polizia penitenziaria, in servizio alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo", e mascherine anche per i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta ad Agrigento. A donarle stamani è stato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. Un gesto di grande solidarietà e vicinanza nei confronti di coloro che sono, per mestiere, i più esposti e che non possono far a meno di spostarsi per andare al lavoro.

Le 140 mascherine, donate alla polizia Penitenziaria, sono state divise tra il nucleo piantonamenti (comandato da Gisella Pullara) ed il reparto di polizia Penitenziaria (comandato da Giuseppe Lo Faro). La donazione è stata fatta all’interno della sala convegno dell’ente di assistenza, alla presenza anche del responsabile Giuseppe Di Rosa che si occupa anche del benessere del personale. Altrettante, o forse poco più, le mascherine donate invece ai pompieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.