Naro e la battaglia contro gli incivili, il sindaco: "Questo posto non è una discarica"

Naro ha iniziato una vera "battaglia" contro gli incivili. Il sindaco Brandara si è rivolta non solo ai suoi cittadini, ma anche a quelli dei comuni limitrofi.

"Negli ultimi giorni - dice il sindaco in una nota - sono arrivate diverse segnalazioni su discariche, delle volte anche molto estese, in cui diversi automobilisti si fermano e accatastano sacchi di rifiuti indifferenziati.

Mi rivolgo in primis ai miei concittadini, premettendo che la maggior parte di loro ci stanno aiutando a tenere pulita Naro rispettando i turni di differenziata. Voglio però parlare anche a quella piccola parte di naresi che in barba a qualsiasi prescrizione continua a ostinarsi ad abbandonare rifiuti nelle periferie e soprattutto nelle campagne. Naro è anche vostra, dei vostri figli, dei vostri nipoti. E’ soprattutto dei giovani che vogliono rimanere in questa città anche intraprendendo imprese a carattere turistico per cercare di avviare un percorso economico diverso nella Fulgentissima! Poi ma non per ultimo, voglio parlare anche ai residenti delle città e dei paesi limitrofi. Naro non è la vostra discarica - fa sapere il sindaco Brandara - le campagne della nostra Città non sono il vostro cestino della spazzatura. Anche Naro è vostra. Colgo l’occasione per invitarvi a visitarla, ad apprezzarla e alla fine vi assicuro che ve ne innamorerete! Naro è il Comune con la più vasta area territoriale della provincia di Agrigento, molto vicino alle vostre città più di quanto crediate. Naro è ai bordi territoriali di Canicattì, a quelli di Castrofilippo, a quelli di Campobello di Licata, Ravanusa, Delia, Licata, Palma di Montechiaro, Agrigento, Favara e Camastra. Nei prossimi giorni, come già sta accadendo, gli agenti di Polizia Locale vigileranno per cercare di mettere un punto definitivamente a questa situazione che sta diventando insostenibile. Rispettateci, rispettatevi".