Lampedusa, il sindaco Martello: "Continui disservizi della compagnia aerea Dat"

“Se la compagnia aerea Dat non è in grado di assicurare i collegamenti aerei da e per Lampedusa, si proceda ad un nuovo bando per l’affidamento del servizio in regime di continuità territoriale. Così non si può andare avanti".

A parlare è Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito dei recenti disservizi nei collegamenti aerei da Palermo e Catania con Lampedusa, che da giorni stanno creando notevoli disagi ai cittadini.

“A questo punto – aggiunge Martello – l’Enac ha il dovere di avviare una immediata ispezione per verificare se ci sono le condizioni per rispettare il contratto di servizio. La Dat ha partecipato ad un bando che impegna la compagnia aggiudicataria ad assicurare un determinato numero di voli quotidiani per collegare la nostra isola con Palermo e Catania. Da giorni, ormai, questo 'obbligo contrattuale' viene disatteso e i tre voli quotidiani negli ultimi giorni sono stati ridotti ad uno che oltretutto fa “tappa” a Catania e poi continua per Palermo. Mi aspetto una azione immediata dall’Enac e dall’assessorato regionale alla Mobilità: questa situazione è ormai inaccettabile”.