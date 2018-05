Lampedusa e Amatrice, Martello a fianco di Baresi: "Insieme per un'amichevole"

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, è volato ad Amatrice per l’inaugurazione di un campetto di calcio. Il primo cittadino ha incontrato anche Franco Baresi. Martello, ha lanciato una proposta: “Nei giorni scorsi ho partecipato all’inaugurazione del campo di calcio di Amatrice. Non è stato solo un momento di sport - ha raccontato Martello - è stato un momento di rinascita: una intera comunità ha ricominciato, unita, a guardare al proprio futuro con una speranza nuova. La stessa cosa è accaduta alcuni mesi fa quando abbiamo inaugurato il nuovo manto del campo di calcio di Lampedusa: il nostro impianto sarà presto completato e pienamente fruibile da parte del pubblico. Sarebbe bello - continua il sindaco - organizzare una partita di calcio fra due formazioni locali, e fare in modo che l’amicizia fra Lampedusa e Amatrice sia ancora più forte".