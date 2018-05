Testa di mucca mozzata davanti al cancello di Ida Carmina, il sindaco: "Ci siamo impressionati"

Intimidazione al sindaco di Porto Empedocle? Davanti al cancello della sua abitazione estiva, in contrada Scavuzzo, è stata ritrovata una testa di mucca mozzata in avanzato stato di decomposizione.

La testa dell’animale è stata trovata la mattina dell’uno maggio. Ida Carmina ha prima parlato con il prefetto Dario Caputo e poi ha presentato una denuncia alla polizia di Stato che ha aperto un’indagine.

"Non lo so se è una intimidazione. Era una testa di mucca mozzata e in forte stato di decomposizione. Per la posizione in cui era messa, molto strana, proprio davanti al cancello - ha dichiarato il sindaco Ida Carmina - ci siamo impressionati e ho formalizzato denuncia alla polizia di Stato. Ne ho anche parlato con il prefetto".

La casa di contrada Scavuzzo, a fine maggio dello scorso anno, era stata "visitata" da dei malviventi che avevano rovistato e messo tutto a soqquadro, ma dalla residenza non era stato portato via nulla. Allora, non risultò essere chiaro se quello fosse stato un banale tentativo di furto o se dietro poteva esserci l'inquietante messaggio "a stare attenta".

“Non volevo che si sapesse per evitare strumentalizzazioni. Non lo so se è una intimidazione o meno, di certo lo spettacolo e il suo significato sono stati davvero inquietanti. E non soltanto per me, ma anche per la mia famiglia. La casa di contrada Scavuzzo è una residenza estiva, dove andiamo in determinate giornate. Non siamo andati per Pasquetta e nemmeno per il 25 aprile. E se fosse stata messa in quel posto, quella testa mozzata, da diversi giorni? – si chiede la stessa Ida Carmina - . Non so davvero cosa pensare, è stato inquietante certo, ma a prescindere dalla lettura che gli si voglia dare, io sono serena e continuerò ad andare avanti”.