"Massimo interprete del teatro Pirandello", Firetto premia Lo Monaco

Il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha premiato Sebastiano Lo Monaco. Il primo cittadino ha voluto consegnare un riconoscimento importante al direttore artistico del Pirandello.

Tutto questo è accaduto ieri, al termine della pomeridiana. Al teatro agrigentino nel week end è andata in scena la rappresentazione di Antigone. Firetto, dunque, ha premiato l’attore elogiando il suo impegno per la città di Agrigento. Lo Monaco, fanno sapere da palazzo dei Giganti, si è “distinto" soprattutto nell'impegno come ambasciatore di Agrigento e massimo interprete del teatro di Luigi Pirandello in Italia e nel mondo.

L'attore ha cominciato nel luglio nel 1992 e continua tutt'ora con costanza attraverso una attività di promozione della cultura classica e della tragedia greca.

Tra i molti testi interpretati da Lo Monaco, figurano Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli, Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d'autore, Non si sa come, Enrico IV e L’uomo dal fiore in bocca, di Luigi Pirandello.