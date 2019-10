Il sindaco Carmelo Pace incontra l'assessore Razza a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Ribera Carmelo Pace comunica che, martedì 29 ottobre, parteciperà ad un incontro presso l’Assessorato Regionale alla Salute, a Palermo, per condurre un’analisi sulla situazione complessiva dell’ospedale di Ribera. Alla riunione sono stati invitati i deputati regionali dell’A.R.S. Collegio della provincia di Agrigento Michele Catanzaro, Giovanni Di Caro, Roberto Di Mauro, Riccardo Antonio Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo, Matteo Mangiacavallo, Carmelo Pullara e Giusi Savarino, per discutere anche dell’attuazione della rete ospedaliera provinciale. Ad accogliere il sindaco Pace e gli onorevoli sarà l’assessore regionale Ruggero Razza. Il sindaco Pace ha esteso l’invito, per tramite del Presidente del consiglio comunale, ai consiglieri di maggioranza e di minoranza del comune di Ribera e ai sindaci di Sciacca, Caltabellotta, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Cattolica Eraclea, Montallegro, Cianciana, Alessandria Della Rocca e Bivona