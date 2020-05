Enti locali, il sindaco Cacciatore è il nuovo presidente Ali Sicilia

E' Francesco Cacciatore il nuovo presidente Ali Sicilia. Ad eleggerlo i sindaci siciliani aderenti ad Ali. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina è stato eletto durante il congresso regionale che si è tenuto da remoto. L'incontro si è svolto alla presenza del presidente nazionale di Ali Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presidente Anci Sicilia, ed è stato presieduto da Bruno Manzi, presidente del consiglio nazionale, e dal direttore generale di Ali Valerio Lucciarini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono orgoglioso - dice Cacciatore - di rappresentare questa storica associazione di sindaci civici e progressisti della Sicilia, lavoreremo ad Ali Sicilia su temi forti, importanti. Il mio rinnovato impegno sarà per radicare e coinvolgere tutti gli amministratori, anche su battaglie etiche per il riscatto socio-economico della regione, soprattutto in un momento come questo di grande difficolta' legata all'emergenza. Noi sindaci siamo il front office dei cittadini, dobbiamo fare quindi alcune rivendicazioni di carattere anche legislativo per ridare dignita' ai sindaci e agli enti locali".