Coronavirus e danni economici, Firetto: "Proporrò al Consiglio lo slittamento delle rate della Tari"

“L’emergenza sanitaria che ci sta dando grandissime preoccupazioni, sta determinando inevitabilmente dei contraccolpi dannosissimi alla nostra economia. Girare per le strade con le mascherine e vedere i locali chiusi, fa stringere il cuore”. Così il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, in un video messaggio ai cittadini.

Un video messaggio dove Firetto annuncia la proposta, ad aula Sollano, di posticipare il pagamento delle scadenze previste per la tassa sui rifiuti. “Come Ance – ha aggiunto il sindaco della città dei Templi - abbiamo proposto al Governo, uno spostamento delle rate di pagamento per i vari tributi. Per quanto riguarda invece il tributo comunale della Tari – ha spiegato - proporrò al consiglio comunale lo slittamento di tutte le rate, a partire dalle bollette che già sono arrivate nelle case degli agrigentini”.