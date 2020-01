I sindaci della montagna dall'assessore Falcone: "Statalizzare la Sp32"

Viabilità sempre più in condizioni critiche, i sindaci dell'unione dei comuni "Platani Quisquina Magazzolo" chiedono la statalizzazione della Sp32 Ribera-Cianciana alla Regione. La proposta, come riferisce il quotidiano La Sicilia di oggi, è stata avanzata nel contesto di un incontro svoltosi a Palermo alla presenza di diversi primi cittadini e dell'assessore regionale alla viabilità Marco Falcone.

In particolare sono stati richiesti alla Regione interventi sulle statali 118, 188, 115 e 386. Se da un lato, infatti, il Libero Consorzio ha stanziato oltre 2 milioni di euro per la viabilità del comparto ovest della provincia, molti assi viari interni versano ancora in condizioni molto difficili, quasi ai limiti dell'intransitabilità. Presenti all'incontro erano i sindaci Francesco Cacciatore, Giovanna Bubello, Mirko Cinà e Francesco Martorana (Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Bivona e Cianciana) all'incontro presenti anche operatori sanitari e cittadini.