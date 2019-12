Asset scuole, il riberese Vito Bilello nuovo coordinatore regionale

E’ di Ribera il nuovo coordinatore regionale del sindacato Asset Scuola: si tratta di Vito Bilello. «Penso che oggi – commenta Bilello – ci sia l’esigenza di tornare tra i banchi di scuola per ascoltare dal vivo le esigenze del personale e degli alunni».

Bilello aggiunge: "Oggi, più che mai, il sindacato riveste un ruolo essenziale nell’organizzazione economica e sociale. Il conflitto sociale e la tutela della dignità del lavoro presentano aspetti ed elementi diversi rispetto al passato ed è necessario, a mio avviso, analizzarli con attenzione ed entrarvi attraverso nuove chiavi di lettura, di elaborazione e di soluzione; sono questi i motivi per cui fare sindacato per me rappresenta principalmente una missione".