Uil pensionati, Spi Cgil e Fnp-Cisl: sit in davanti la prefettura di Agrigento

Sit-in dei pensionati, questa mattina, ad Agrigento di Uil pensionati, Spi Cgil e Fnp-Cisl davanti la prefettura di Agrigento.

"Anche Agrigento ha voluto far sentire la propria voce - dice Giovanni Miceli della Uil pensionati - Abbiamo voluto dire al Prefetto che si deve fare portavoce verso il Governo Nazionale delle giuste richieste dei pensionati. Occorre dare loro dignità, perché lo meritano, una rivalutazione totale e «non la beffa di 50 centesimi al mese» per gli assegni fra 1.500 e 2.00 euro lordi al mese e l’allargamento della platea a cui viene riconosciuta la 14esima introdotta da Prodi".

"Questo sit in è servito - dice il segretario provinciale Gero Acquisto - per cercare di smuovere le acque verso il Governo nazionale. Proprio per questo motivo abbiamo voluto incontrare il Prefetto, massimo rappresentante dello Stato in provincia di Agrigento, perché si faccia portavoce dei diritti, spesso e volentieri calpestati, delle categorie più disagiate, primo fra tutti quella degli anziani".