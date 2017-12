La Cgil contro Girgenti acque, il sindacato: "Lavoratori senza tredicesima"

Il sindacato dei lavoratori alza la voce. La Cgil, Cisl e Uil fanno luce sull’attuale situazione dei dipendenti di Girgenti acque. “Per loro – scrivono in una nota – sarà un triste Capodanno. Dall’azienda un silenzio assordante”. Il sindacato ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell’azienda, ma “non è giunta alcuna risposta, né formale e né informale”. Una situazione che la segreteria provinciale della Cgil vuole chiarire.

"Purtroppo, ad oggi - si legge nella nota del sindacato - l’unica certezza è che i lavoratori non riusciranno ad incassare gli emolumenti spettanti e quindi passeranno un capodanno “amaro” insieme alle loro famiglie. I vertici aziendali mostrano ancora una volta tutta la loro arroganza, insensibilità e superficialità nella gestione del rapporto di lavoro con i loro dipendenti e con le rappresentanze sindacali. Riteniamo tale atteggiamento grave e lesivo dei diritti e della dignità dei lavoratori a cui viene negata la legittima soddisfazione di festeggiare serenamente con le loro famiglie le festività. Ricordiamo che l’azienda ha pagato solo lo stipendio di novembre, la 13ma mensilità, che doveva essere pagata secondo contratto di categoria entro il 20 di dicembre, serve in molti casi a fare fronte, oltre che per le spese “ordinarie mensili” in mancanza ancora dello stipendio di dicembre, alle bollette e conguagli di tasse che notoriamente arrivano a fine anno. Dopo le festività saranno indette le assemblee con i lavoratori per analizzare la situazione e decidere le iniziative sindacali più idonee da intraprendere".