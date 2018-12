"Vertenza Girgenti Acque", sindacati incontrano Gervasio Venuti

Vertenza Girgenti Acque, il prossimo 11 dicembre il commissario prefettizio Gervasio Venuti incontrerà i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, Munda, Piranio e Manganella, i quali hanno chiesto di essere ascoltati su numerosi punti riguardanti la società di gestione del servizio idrico.

L'elenco è lunghissimo: sicurezza e igiene sul lavoro, pagamento degli stipendi, orario di lavoro, vertenze aperte a seguito dei licenziamenti, applicazione del contratto collettivo nazionale acqua e gas, ulteriori problematiche e criticità derivate da interventi di Prefetto e Ati. Ma non solo, i sindacati pare vogliano far rilevare a Venuti il fatto che il personale licenziato sia stato sostituito da lavoratori con qualifiche non corrispondenti e riportare le loro critiche rispetto al fatto che si sia deciso di mantenere inalterata la struttura dirigenziale della società, che è rimasta la stessa dell’epoca Campione, con tutti gli "uomini del presidente" al loro posto di comando.

Intanto in commissione Antimafia regionale si “affilano” le lame in vista della missione agrigentina, che si terrà il 17 e non più il 13 dicembre. Si sta già stilando infatti la lista dei soggetti che saranno ascoltati durante i lavori dei deputati regionali presieduti da Claudio Fava. Certa è la presenza dei massimi rappresentanti dello Stato come il prefetto, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e il dirigente della Dia.