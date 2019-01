Siparietto a Sport Mediaset, Schembri vs Sabatini: "Akragas? Sono dei giganti"

Simpatico siparietto in una delle dirette di Sport Mediaset. A parlare di calcio mercato è il giornalista sportivo, Sandro Sabatini. Durante la diretta un ospite speciale, cioè l’inviato de Le Iene, Silvio Schembri.

“Per quale squadra fai il tifo? Io sono di Agrigento – ha detto Schembri – quindi non posso fare altro che tifare per i biancazzurri. Cori? Spesso sono rivolti ai giganti, in quanto simbolo di Agrigento. In altri casi, però, ci si dedica a dei sani sfottò. Ad esempio una delle rivali storiche dell’Akragas è il Licata. Ovviamente non si possono ripetere in diretta”. La diretta è stata scandita da sorrisi e battute goliardiche per un “siparietto” più che mai simpatico.