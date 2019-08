Somme per il ricovero dei disabili mentali, istituito un tavolo regionale

Rette di ricovero per i disabili mentali, potrebbe andare verso una ricomposizione lo scontro tra Comuni e Azienda sanitaria provinciale sulle somme per il pagamento dei ricoveri.

A darne l'annuncio è il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, comune che proprio in questi giorni ha ricevuto un decreto Ingiuntivo di circa 660.000,00 euro che dovrà pagare l’Asp di Agrigento. Proprio stamattina, infatti, su richiesta dell’Anci-Sicilia si è avuta l’audizione in VI commissione legislativa dell’Ars, presieduta dall’on. Margherita La Rocca Ruvolo nel corso della quale è stata sollecitata con forza la risoluzione della problematica, con la richiesta del riconoscimento da parte dell’Assessorato regionale Salute e, per esso, dalle Aziende Sanitarie Provinciali delle somme dovute ai Comuni, quale quota sanitaria per il ricovero dei disabili psichici in Comunità.

Presenti all’Audizione gli assessori regionali alla Salute, Ruggero Razza e alla Famiglia e Politiche Sociali, Antonio Scavone, i quali hanno assunto l’impegno di costituire in tempi brevissimi un Tavolo tecnico, per il monitoraggio dei contenziosi in corso e per la quantificazione delle somme dovute dalle ASP ai Comuni, nonché per l’istituzione dell’accreditamento unico per le strutture socio-sanitarie che ricoverano disabili e anziani non autosufficienti.