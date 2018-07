Akragas, Alessi "chiama" gli iraniani: "Disponibile a sostenere la nuova proprietà"

Silvio Alessi “chiama” gli iraniani. Il presidente dell’Akragas, fa appello alla cordata di imprenditori esteri. Alessi, tramite lettera aperta, si è detto disponibile ad accogliere nuovi fondi rimanendo a disposizione degli investitori. Se così non fosse e se, non ci fosse nessuna trattativa o intenzione di rilevare l’Akragas, il club “morirà”.

La nota dell'Akragas

"A seguito della notizia di pochi giorni fa in merito all’accordo raggiunto dall’UE con l’Iran sul nucleare, fatto senz’altro positivo per la politica internazionale, che senza ombra di dubbio servirà a riportare un clima di distensione nei rapporti economici bilaterali tra i vari Stati, si auspicano che, a questo punto si possano superare i problemi ostativi che hanno drasticamente interrotto la trattativa in corso con la Holding Iraniana al fine del subentro e dell’acquisizione delle quote societarie.

Poiché i tempi sono ristretti (il 13 luglio scade il termine per iscrivere la squadra al prossino campionato di serie D) questa Società e il presidente Alessi si rendono pubblicamente disponibili, solo ed esclusivamente in presenza di un segno tangibile della reale volontà di addivenire ad una conclusione positiva della trattativa, a rispettare la prossima scadenza ed iscrivere la squadra, nelle more che si concretizzi il passaggio di proprietà nei giusti modi e con i dovuti tempi. Qualora si realizzi questa possibilità, il Presidente Alessi si è reso anche disponibile a supportare la nuova proprietà, per la prossima stagione sportiva, tramite la sottoscrizione di un cospicuo contratto di sponsorizzazione.

Di tutto quanto sopra esposto, è stato informato il mediatore della trattativa il Sig. Hamid Rasouli, dal quale attendiamo una celere e, speriamo, positiva risposta.

Ci auguriamo, quindi, che il grande interesse (più volte manifestato e comunicato non solo alla società ma anche ai tifosi) da parte dei nuovi investitori sia ancora vivo, ed essendoci di nuovo i presupposti e le condizioni per potere concludere la lunga e travagliata trattativa, si possa finalmente addivenire ad una positiva conclusione dell’operazione.

In caso contrario, ed in assenza di giuste e convincenti motivazioni, ci dispiacerebbe pensare che anche questa trattativa debba alla fine risultare un grande Bluff da parte dei nostri interlocutori, vanificando così mesi di intenso e duro lavoro, fatto con amore e passione, da parte di Enzo Caponnetto e Gerlando D’Aleo che hanno trascurato i propri affetti e il proprio lavoro per cercare di dare un futuro a questa società ma soprattutto al calcio agrigentino, ed ai quali va il nostro sincero e affettuoso ringraziamento per tutto l’impegno profuso, a prescindere dal risultato della trattativa".