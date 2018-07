Il pianoforte "silenzioso" di Andrea Vizzini ha incantato la Valle dei Templi. Ieri sera notturni, ninne nanne, odi dell’Antica Grecia per il "Silent Wifi Concert" del pianista siciliano d’origini e milanese d’adozione ai piedi del Tempio della Concordia.

Gli agrigentini sono stati "cullati" da una suggestiva e intima esperienza multisensoriale, un concerto eseguito nel silenzio della notte su un pianoforte silenzioso e udibile tramite cuffie wifi Silentsystem dal pubblico, libero di vagare entro un raggio di 500 metri, ciascuno nel suo microcosmo uditivo.

L'evento ha inaugurato il cartellone di eventi estivi alla Valle dei templi "Agrigento estate 2018. Festival d'autore", iniziativa del Polo Culturale di Agrigento in collaborazione con CoopCulture.

Interamente ispirato alla notte il repertorio della serata: un bouquet di notturni, chiari di luna, sonetti ed olii su tela, odi e preghiere da portare con sé vagando per la Valle avvolti da visioni oniriche.

Così Vizzini porterà in Sicilia per la prima volta il suo Silent Wifi Concert. Per rendere omaggio alla sua terra d’origine il pianista coinvolgerà, oltre a Cassano e Gargiulo, pittore e attore di fama internazionale, i 2 giovani promettenti attori siciliani Carla Bufalino e Mattia Augello nella lettura di Saffo, Catullo e Quasimodo, sotto il cielo stellato di Agrigento e l’epica ala protettiva del pronao del Tempio della Concordia.