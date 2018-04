Sicurezza nella Valle dei Templi, appaltata la vigilanza armata

Al lavoro per garantire più sicurezza nella Valle dei Templi. Appaltato il servizio di vigilanza armata nell’area archeologica. La commissione di gara si è riunita pochi giorni fa nella sede dell’ente Parco per l’apertura delle buste con le offerte pervenute.

Sono state in cinque le ditte partecipanti, tutte in regola con i requisiti ed ammesse alla gara. L’appalto, con un importo a base d’asta di 735.338 euro, è stato aggiudicato alla Europolice di Catania, che ha offerto un ribasso del 16,10 per cento, ritenuto più vantaggioso per l'amministrazione del Parco. Secondo si è piazzato, invece, l’Istituto di Vigilanza armata Ancr di Belpasso, nel Catanese, che ha offerto un ribasso del 12,60 per cento. Le altre tre ditte in gara erano: la Metronotte d’Italia, la Global Security International e la Ksm Security, tutte di Palermo.

La vigilanza armata nasce dopo gli attacchi terroristici di Parigi, su invito del ministero degli Interni che spinto le prefetture ad innalzare il sistema di sicurezza e di attenzione verso “gli obiettivi sensibili”.

Il servizio di vigilanza armata è previsto per tre aree: la prima è quella dell’accesso Giunone, la via Sacra, Arcosoli bizantini, Casa Valenti, Casa Paci, tempio della Concordia e luoghi adiacenti. La seconda è quella del tempio Dioscuri, santuario delle divinità, tempio di Zeus e luoghi adiacenti, ma anche l’accesso ad ovest dove sorge il tempio d’Ercole. La terza area riguarda la casa Fiandaca, casa Sanfilippo e casa Sanfilippo 2 nei pressi del cimitero. Ma anche casa Morello ed il quartiere Ellenistico Romano, casa Colonna e casa Barbadoro e tempio di Esculapio. Il Parco si avvale anche della collaborazione dell’associazione nazionale Arma dei carabinieri e Protezione civile.