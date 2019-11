Oltre 225mila euro per verificare i soffitti delle scuole elementari e medie: ecco quali

Oltre 225mila euro per verificare le condizioni in cui versano le scuole comunali della città. A tanto ammontano le previsioni di spesa da parte del Comune di Agrigento per lo svolgimento di attività diagnostiche che possano prevenire crolli e danni e persone o cose.

I fondi, ovviamente, non saranno del municipio: l’Ente sta infatti tentando di accedere alle risorse del ministero dell’Istruzione che finanzia la verifica di tetti, solai, soffitti e controsoffitti controllando elementi strutturali e non strutturali di edifici comunali adibiti ad uso scolastico.

L’elenco realizzato dal Comune, che chiede sostanzialmente 7mila euro per quasi tutti gli interventi diagnostici (da far realizzare ovviamente a professionisti esterni), è molto lungo.

Ecco le scuole che potrebbero essere inserite: l’“Anna Frank” e anche il suo laboratorio e la sua palestra; “Sorelle Agazzi”; “Castagnolo”; “Collodi”; “Cpia-Sm”; “De Cosmi”, “San Giovanni Bosco”, sia la primaria che la secondaria di primo grado “Quasimodo”; “Esseneto”; “G.Fava”; “Federico II”, sia la “Rita Levi Montalcini” che la “Federico II” e la sua palestra; la scuola di Giardina Gallotti; la scuola “Garibaldi” (sia infanzia che primaria e la secondaria di primo grado, compresa la palestra); la scuola “Alessando Manzoni”; la “Loris Malaguzzi”; l’istituto “M.Kolbe” di contrada San Michele (sia plesso infanzia che primaria); la scuola “Lauricella”, la “Margherita Hack”, l’asilo “Giardino Fiorito”; la “Mazzini”, la scuola dell’infanzia e primaria di Montaperto; la “Montessori”, la “Nuova Manhattan”; la scuola “S.Tornabene”; la “Alessio Di Giovanni”, compresa la primaria “Scurpiddu”; la scuola “Tortorelle” e la sua palestra, la “C.Trupia” di Monserrato; l’Istituto comprensivo composto dalle scuole “Verga”, “Reale” e “di Giovanni”.