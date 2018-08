Sicurezza e salvataggi, gli acquascooter della polizia sono tornati in azione

Gli acquascooter della polizia di Stato sono già in azione. Ieri mattina, in Questura, s’è svolto il tavolo tecnico per stabilire numero e dislocazione delle forze dell’ordine lungo l’arenile che da Sciacca va fino a Licata, passando naturalmente per Porto Empedocle e San Leone. Si stanno muovendo, insomma, i passi decisivi per la sicurezza di Ferragosto.

La polizia di Stato, intanto, per essere ancora più vicina a bagnanti e villeggianti, è tornata in mare con gli acquascooter. I mezzi, in dotazione della squadra nautica della Questura di Agrigento, possono svolgere attività da 0 a 500 metri dalla costa e sono manovrati da personale specializzato che ha frequentato uno specifico corso di formazione. Gli acquascooter, essendo più agili nelle manovre, rispetto alle imbarcazioni, sono particolarmente utili per garantire la sicurezza dei bagnanti, il rispetto delle regole di navigazione nelle zone costiere, il salvataggio nelle acque prossime alla spiaggia. L’acquascooter della polizia di Stato svolge la stessa attività di controllo del mare delle motovedette. Hanno però una duttilità di impiego che facilita determinati controlli. I due acquascooter della squadra nautica della Questura di Agrigento si aggiungono alle due motovedette: una d'altura classe "Squalo" e l'altra più piccola.

Di fatto, gli acquascooter della Questura fanno nello specchio acqueo della provincia quello che le "Volanti" fanno, invece, su strada. Si va, dunque, dal rispetto delle norme di navigazione da parte dei natanti privati alle attività di polizia giudiziaria in senso stretto, ma anche al soccorso e salvataggio delle persone in difficoltà e possono partecipare anche alle operazioni di ordine e sicurezza pubblica. Tra i compiti assegnati anche quello di verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei titolari degli stabilimenti balneari. Di fatto, anche nell'Agrigentino dunque, c'è - grazie ai due acquascooter - un servizio di prossimità sulle spiagge. Servizio grazie al quale i cittadini hanno la possibilità di trovare, anche in vacanza o durante le ore di relax al mare, un punto di riferimento per la propria sicurezza.