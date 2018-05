Sicurezza sul lavoro, al via il corso di formazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prosegue l’attività di formazione del personale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Lunedì 14 e martedì 15 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, avrà luogo un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diviso in due turni. Il corso è riservato ai dipendenti addetti all'uso di video terminali e si terrà nell’aula Pellegrino nella sede di Via Acrone ad Agrigento. L’evento formativo riguarda un centinaio, circa, di dipendenti dell'Ente che utilizzano con regolarità il computer e i video terminali.

Si tratta di un corso obbligatorio organizzato dal settore “Formazione” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008. Docente degli eventi, l’Arch. Massimiliano Consolo esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Arch. Consolo parlerà sui rischi legati all’uso delle attrezzature di video terminale e dei requisiti degli ambienti di lavoro.