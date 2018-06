Operazione sicurezza per la festa di San Calò, raffica di divieti

L'amministrazione comunale al lavoro per garantire sicurezza in occasione della festa di San Calogero, dal 30 giugno all'8 luglio. Il Comune ha emanato alcuni divieti rivolti ai cittadini ed ai titolari di attività commerciali.

Sarà vietato vendere e somministrare bevande sia alcoliche che non alcoliche in bottiglie di vetro o lattine o contenitori in metallo. Vietato, inoltre, utilizzare, nelle aree pubbliche nell’ambito di svolgimento della manifestazione, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo per il consumo di bevande.

E ancora, è fatto divieto consumare bevande alcoliche in aree pubbliche salvo nei casi in cui la somministrazione e la conseguente consumazione, avvengano all’interno dei locali. E’ altresì previsto l’obbligo, ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, di posizionare idonei contenitori per il deposito dei bicchieri di plastica ed altro rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata.

Per tutto il periodo è vietato vendere e fare esplodere all’interno dell’area della manifestazione artifici pirotecnici, fatti salvi gli spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità e secondo le disposizioni impartite dalla Questura. E’ vietato portare al seguito, nell’area di svolgimento degli eventi, ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray.

Infine è vietato bivaccare, nell’area interessata alle manifestazioni ed in quelle adiacenti, nonché detenere o utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili e di arredi urbano o praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare o richiedere denaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici.