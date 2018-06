Siculiana, i volontari del Wwf ripuliscono la spiaggia di Fuggitella

A Siculiana inizia la campagna GenerAzioneMare 2018. Nella spiaggia chiamata "Fuggitella", in collaborazione con la Riserva di Torre Salsa e il Comune, c'è stata la manifestazione di lancio dell'iniziativa di Wwf Sicilia.

Sono state delimitate tre strisce di spiaggia per catalogarne i rifiuti raccolti dai volontari, compilando le apposite schede predisposte dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A conclusione dell'evento i volontari sono andati a Siculiana Marina per incontrare Eva, la bimba che due giorni fa aveva avvistato una mamma tartaruga depositare le uova proprio davanti al ristorante dove i genitori stavano cenando.

Il nido è risultato “attivo” e i volontari del Progetto Tartarughe e del Life Euroturtles del WWF, che lo hanno recintato e messo in sicurezza, lo vigileranno facendo appello alla già sperimentata responsabilità dei cittadini di Siculiana.

Hanno partecipato alla manifestazione Enzo Zambito, vice sindaco di Siculiana, Gerlando Callea, per la riserva di Torre Salsa, e Giuseppe Mazzotta, presidente del Wwf Sicilia Area Mediterranea.