Migranti in fuga e agente ferito, i siculianesi ad alta voce: "Devono potersi difendere"

Che un poliziotto, in servizio d'ordine pubblico davanti al centro di accoglienza ex “Villa Sikania” di Siculiana, sia finito, ferito, in ospedaale, non è affatto passato inosservato. Unanime è il coro di condanna dei siculianesi per quanto è accaduto.

Tenta di bloccare tunisino in fuga da Villa Sikania e viene aggredito: poliziotto finisce in ospedale

„ Tenta di bloccare tunisino in fuga da Villa Sikania e viene aggredito: poliziotto finisce in ospedale

AgrigentoNotizie, a Siculiana, ha sentito gli abitanti. "Da quando ci sono questi extracomunitari qui, abbiamo perso tutto. Siamo in mezzo ai guai. Poliziotti e carabinieri hanno diritto a difendersi" - ha detto un siculianese - . "E' un fatto grave anche per l'autorità, devono subire e non possono reagire" - ha evidenziato un altro cittadino - . "Non si può andare avanti così. Prima lo chiudono e meglio è!" - ha aggiunto un commerciante - .